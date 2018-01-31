"Люблю карму". В США воровка поплатилась за спешку

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В американском городе Ботелл женщина попыталась украсть чужие посылки, но тут же поплатилась за это, упав и, по всей видимости, сломав ногу. Видеоролик инцидента опубликован на Youtube-канале Viral Hog.

На записи видно, как курьер приносит посылки к дому, а спустя какое-то время из остановившейся неподалеку машины выбегает девушка. Она хватает посылки, бежит обратно к автомобилю, но поскальзывается на траве, после чего не может встать.

Судя по всему, она сломала ногу: в кадре видно неестественно вывернутую лодыжку. Ее сообщник на руках отнес девушку в машину, а затем вернулся за коробками.

По данным портала Katu.com, в одной из украденных коробок были дорогостоящие лекарства. "Надеюсь, кто-то сможет узнать этих негодяев. Люблю карму, хорошо она им отплатила", — написал пользователь Facebook Дэвид Абабнех, опубликовавший видео.

Как сообщает полиция, во вторник оба подозреваемых были арестованы. Их личности не раскрываются.