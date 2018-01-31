Макрон осудил нападение на мальчика, который носил кипу

ПАРИЖ, 31 янв — РИА Новости, Виктория Иванова. Президент Франции Эммануэль Макрон осудил нападение в пригороде Парижа на мальчика, носившего кипу.
"Восьмилетний мальчик подвергся нападению в Сарселе. Потому что носил кипу. Каждый раз, когда гражданин подвергается нападению из-за своего возраста, внешнего вида или вероисповедания, нападению подвергается вся Республика", — написал Макрон в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter.
Он отметил, что "вся Республика сегодня рядом с французами, исповедующими иудаизм, чтобы сражаться за них и против этих презренных поступков".
Ранее глава МВД страны Жерар Коллон также выступил с жестким осуждением инцидента. Он заявил, что в связи с происшествием проводится проверка которая должна помочь определить нападавших и привлечь их к ответственности.