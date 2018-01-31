МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своем обращении к конгрессу не очень много внимания уделил России, и это является позитивным моментом, считает политолог, заместитель главного редактора газеты "Известия" Борис Межуев.

Позитивный фактор

Накануне президент США Дональд Трамп в своем первом обращении к конгрессу "О положении страны" основное внимание уделил внутренним вопросам, в частности, восстановлению экономики страны. Он призвал конгресс положить конец сокращению военного бюджета страны, а также заявил о необходимости модернизировать американский ядерный арсенал. При этом Трамп в обращении, продолжавшемся более часа, упомянул Россию буквально одним словом, заявив, что Китай и Россия бросают вызов интересам, экономике и ценностям США.

По мнению политолога, то, что России в речи Трампа было уделено немного внимания, является, скорее, положительным моментом.

"То, что он мало говорил про Россию, я считаю, скорее, положительная вещь", — сказал Межуев РИА Новости.

Он пояснил, что Трамп вынужден иметь дело с политическим истеблишментом США, настроенным критически в отношении РФ, поэтому, по словам политолога, "можно было ожидать и более резких заявлений" Трампа в адрес Москвы. По его словам, Трамп оказался не настолько сильным политиком, чтобы суметь эффективно противостоять политическому истеблишменту США.

Более спокойная позиция

Межуев полагает, что американский президент в своем послании вынужден повторять тезисы стратегии национальной обороны, а в ней Россия и Китай указаны как глобальная угроза.

По словам эксперта, Трамп сейчас склонен занимать более взвешенную позицию по отношению к России.

"Явно уже видно, что он (Трамп) делает какие-то попытки немного ослабить антироссийский прессинг, который происходит. Поэтому, я думаю, то, что он мало сказал о России и Китае, говорит о том, что он в общем сейчас более склонен занимать такую более спокойную позицию", — сказал Борис Межуев.

По мнению политолога, Трамп воспринимает Россию и Китай в большей степени не идеологически, а с точки зрения геополитических реалий, как геополитических конкурентов.

Однако Межуев не считает, что американский лидер в настоящий момент более ориентирован на внутреннюю политику.

"Я бы не сказал, что он сейчас делает такую внутренне ориентированную политику. Это не так. Он имеет ряд внешних задач. На Ближнем Востоке, в частности, это очень заметно", — пояснил эксперт.

Межуев также считает, что Трамп не очень продумал свои действия на посту президента — свою внешнеполитическую стратегию, как он будет управлять страной — не достаточно учел различные риски.