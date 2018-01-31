МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своем обращении к конгрессу не очень много внимания уделил России, и это является позитивным моментом, считает политолог, заместитель главного редактора газеты "Известия" Борис Межуев.
Позитивный фактор
По мнению политолога, то, что России в речи Трампа было уделено немного внимания, является, скорее, положительным моментом.
"То, что он мало говорил про Россию, я считаю, скорее, положительная вещь", — сказал Межуев РИА Новости.
Он пояснил, что Трамп вынужден иметь дело с политическим истеблишментом США, настроенным критически в отношении РФ, поэтому, по словам политолога, "можно было ожидать и более резких заявлений" Трампа в адрес Москвы. По его словам, Трамп оказался не настолько сильным политиком, чтобы суметь эффективно противостоять политическому истеблишменту США.
Более спокойная позиция
По словам эксперта, Трамп сейчас склонен занимать более взвешенную позицию по отношению к России.
"Явно уже видно, что он (Трамп) делает какие-то попытки немного ослабить антироссийский прессинг, который происходит. Поэтому, я думаю, то, что он мало сказал о России и Китае, говорит о том, что он в общем сейчас более склонен занимать такую более спокойную позицию", — сказал Борис Межуев.
Однако Межуев не считает, что американский лидер в настоящий момент более ориентирован на внутреннюю политику.
"Я бы не сказал, что он сейчас делает такую внутренне ориентированную политику. Это не так. Он имеет ряд внешних задач. На Ближнем Востоке, в частности, это очень заметно", — пояснил эксперт.
Межуев также считает, что Трамп не очень продумал свои действия на посту президента — свою внешнеполитическую стратегию, как он будет управлять страной — не достаточно учел различные риски.