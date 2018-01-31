На Украине неизвестные пытались поджечь здание филиала Сбербанка

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости. Неизвестные пытались поджечь здание филиала "Сбербанка России" в городе Хмельницком на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции Хмельницкой области в среду.

"Вчера, 30 января, около 19.30 (20.30 мск) возле помещения банка неизвестные на брусчатке разлили зажигательную смесь и подожгли ее. Помещение не пострадало", — сообщили в полиции.

При этом в пресс-службе уточнили, что управляющий банка самостоятельно потушил огонь.

"Но по факту открыто производство (уголовное дело – ред.) по статье "покушение на повреждение имущества". Задержанных пока нет, но мы работаем над этим", — отметили в ведомстве.

Украинские радикалы ранее неоднократно устраивали акты вандализма в отношении работающих на Украине "дочек" российских банков.

Украина с 23 марта на год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.