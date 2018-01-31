В Киеве умер первый украинский космонавт

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости. В Киеве умер первый и единственный космонавт независимой Украины Леонид Каденюк, передает агентство УНН со ссылкой на окружение космонавта.

Он скончался в столичном парке Царское Село. По данным источника, Каденюк умер до приезда скорой помощи. Ему было 67 лет.

В Национальном космическом агентстве Украины РИА Новости сообщили, что информация пока не подтверждена, руководство пытается связаться с родными Каденюка.

В свою очередь, в городской мэрии факт смерти космонавта подтвердили и добавили, что причины установят после судмедэкспертизы.

Первый и единственный космонавт независимой Украины

Леонид Каденюк родился в селе Клишковцы Черновицкой области. Он вместе с другими советскими космонавтами испытывал систему "Буран", был летчиком-испытателем Государственного НИИ Военно-воздушных сил СССР.

В 1995 году он получил гражданство Украины, после чего его отобрали в группу космонавтов Национального космического агентства страны. Прошел подготовку к полету в NASA на американском космическом корабле многоразового использования как специалист по полезной нагрузке.

С 19 ноября по 5 декабря 1997 года совершил космический полет на американском МТКК "Колумбия" миссии STS-87. Во время полета выполнял биологические эксперименты совместного украинского-американского опыта с тремя видами растений: репа, соя и мох.