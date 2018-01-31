Песков рассказал о "перспективах оттепели" в отношениях с США

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В Кремле не склонны использовать термин "перспективы оттепели" на нынешнем этапе отношений с США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

"К сожалению, слово "оттепель" или "перспективы оттепели" не совсем клеится к нынешнему фону двусторонних российско-американских отношений", — сказал Песков, отвечая на вопрос в контексте выступления президента США Дональда Трампа в конгрессе, возможна ли оттепель в российско-американских отношениях.

Ранее президент США Дональд Трамп, выступая в Конгрессе, заявил, что Китай и РФ бросают вызов интересам, экономике и ценностям США. Он также призвал Конгресс прекратить сокращение военного бюджета и сказал о необходимости модернизировать ядерный арсенал страны.