В Минске начали работу тематические подгруппы по Донбассу

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Тематические подгруппы по урегулированию конфликта на востоке Украины начинают работу в Минске, сообщила в среду пресс-служба МИД Белоруссии.
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3.8%Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия
"Рабочие подгруппы приступают к переговорам в Минске накануне встречи трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", — говорится в сообщении пресс-службы в Twitter.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.