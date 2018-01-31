В Минске начали работу тематические подгруппы по Донбассу

Переговоры о мире на Украине в 2018 году (13)

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Тематические подгруппы по урегулированию конфликта на востоке Украины начинают работу в Минске, сообщила в среду пресс-служба МИД Белоруссии.

Верите ли вы в то, что Донбасс вновь станет полноценной частью Украины? Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе

Диалог возможен лишь после смены власти на Украине

Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия Результаты 46.5% Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе

49.7% Диалог возможен лишь после смены власти на Украине

3.8% Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия Все опросы Голосовать

В среду в Минске запланированы заседания контактной группы по Донбассу и ее тематических подгрупп.

"Рабочие подгруппы приступают к переговорам в Минске накануне встречи трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", — говорится в сообщении пресс-службы в Twitter.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.