На Украине призвали Польшу не запрещать бандеровскую идеологию

Во время марша националистов в честь годовщины Украинской повстанческой армии (УПА) в Киеве

Во время марша националистов в честь годовщины Украинской повстанческой армии (УПА) в Киеве

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости. Директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович призвал предотвратить принятие Польшей поправок, запрещающих пропаганду бандеровской идеологии.

"Польский сенат сегодня рассмотрит закон о "бандеризации". Считаю, что украинский парламент должен обратиться к польским коллегам (с заявлением. — Прим. ред.) о недопустимости его принятия", — написал Вятрович в Facebook

Вятрович известен своими скандальными высказываниями, в частности, недавно он назвал музыкантов Владимира Высоцкого и Виктора Цоя, а также писателя Михаила Булгакова "щупальцами русского мира" и опасным для Украины напоминанием о едином культурном пространстве.

Суть поправок

В пятницу польский сейм принял поправки в закон об Институте национальной памяти. Документ предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет за отрицание Волынской резни, преступлений украинских националистов и публичное одобрение бандеровской идеологии.

Закон также дополнили определением этих преступлений. К ним относятся "действия, совершенные украинскими националистами в 1925-1950 годах, заключающиеся в применении силы, террора или других форм нарушения прав человека против <…> народа, в частности народа польского". Кроме того, преступлением назван геноцид евреев и поляков на территории Волыни.

Украинский МИД выразил обеспокоенность этим шагом и призвал сенат, который должен одобрить документ, к политической мудрости.

Разногласия Варшавы и Киева

Разногласия между Украиной и Польшей касаются в первую очередь вопросов интерпретации истории. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА*), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к местам польской памяти на Украине.

Ранее сейм признал геноцидом массовые убийства поляков, которые, как считают в Варшаве, совершили украинские националисты на территории Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики в 1939-1945 годах.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.