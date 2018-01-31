На Украине призвали Польшу не запрещать бандеровскую идеологию

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости. Директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович призвал предотвратить принятие Польшей поправок, запрещающих пропаганду бандеровской идеологии.Facebook.
Вятрович известен своими скандальными высказываниями, в частности, недавно он назвал музыкантов Владимира Высоцкого и Виктора Цоя, а также писателя Михаила Булгакова "щупальцами русского мира" и опасным для Украины напоминанием о едином культурном пространстве.
Суть поправок
Закон также дополнили определением этих преступлений. К ним относятся "действия, совершенные украинскими националистами в 1925-1950 годах, заключающиеся в применении силы, террора или других форм нарушения прав человека против <…> народа, в частности народа польского". Кроме того, преступлением назван геноцид евреев и поляков на территории Волыни.
Украинский МИД выразил обеспокоенность этим шагом и призвал сенат, который должен одобрить документ, к политической мудрости.
Разногласия Варшавы и Киева
Ранее сейм признал геноцидом массовые убийства поляков, которые, как считают в Варшаве, совершили украинские националисты на территории Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики в 1939-1945 годах.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.