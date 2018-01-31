В Пентагоне призвали развивать гиперзвуковое оружие

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. США необходимо восстановить свое преимуществе в разработке гиперзвукового оружия на фоне прогресса России и Китая в этой области, заявил вице-председатель Объединенного комитета начальников штабов, генерал ВВС США Пол Селва.

По его словам, Китай готов тратить до "сотен миллиардов долларов" на решение проблем гиперзвуковых полетов и целеуказания. "Мы используем иной подход, который предусматривает создание семейства гиперзвуковых систем", — цитирует Селву журнал National Defense

По его словам, оборонное ведомство в настоящий момент работает над способами обеспечить работоспособность и маневренность летательных аппаратов. Он отметил, что с развитием технологии также будет улучшаться прицеливание. Сегодня в разработке гиперзвукового оружия США делают акцент как на статичных, так и движущихся целях.

При этом он добавил, что разработка гиперзвуковых пилотируемых летательных аппаратов маловероятна. "Когда вы создаете гиперзвуковое оружие, вероятно, нет необходимости создавать пилотируемые гиперзвуковые платформы. И я не уверен, что это получит финансирование", — заявил Селва.

Кроме того генерал ВВС отметил, что ключевым элементом военных усилий США по поддержанию своего технологического преимущества в отношении конкурентов в лице России и Китая, является ядерная модернизация. "Возможности российского и китайского ядерных арсеналов фактически становятся выше наших, которые остаются относительно статичным", — добавил он.

Однако усилия Пентагона по модернизации, включая бомбардировщик B-21, подводную лодку с баллистическими ракетами типа "Колумбия", наземные средства стратегического сдерживания и крылатую ракету с большим радиусом действия, приводят к лишь "скромным улучшениям в плане систем доставки и фактической жизнеспособности (ядерного) предприятия", отметил Селва.

Осенью прошлого года глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщил журналистам о том, что разрабатываемая госпрограмма развития вооружений в РФ до 2025 года, предусматривает широкое внедрение высокоточного оружия, основанного на гиперзвуке.