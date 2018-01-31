Председателя Службы нацбезопасности Узбекистана освободили от должности

ТАШКЕНТ, 31 янв – РИА Новости. Председатель Службы национальной безопасности Узбекистана, генерал-полковник Рустам Иноятов освобожден от занимаемой должности после 23 лет работы, сообщает в среду сайт парламентской газеты "Народной Слово".

"Председатель Службы национальной безопасности Узбекистана Рустам Расулович Иноятов освобожден от своей должности после 23 лет работы. Об этом стало известно в ходе совещания под председательством (президента Узбекистана) Шавката Мирзиеева с участием представителей генеральной прокуратуры и СНБ Узбекистана", — сообщает издание.

Иноятов занимал должность главы СНБ с 1995 года.