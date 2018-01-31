МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Руководство ЮКОСа должно вернуть акционерам деньги со своих зарубежных счётов, куда были выведены средства компании, заявил председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин, отвечая на вопросы сенаторов.

"В этом году мы приняли решение по ЮКОСу, тут Европа была недовольна. Конституционный суд исходил из того, что есть трехлетний срок взыскания платежей, но ЮКОС искусственно тормозил этот срок. Акционеры ЮКОСа несут солидарную ответственность, они поощряли действия ЮКОСа. Я предложил открыть счета выведенных из России средств и заплатить из них акционерам", — сказал Зорькин.

"Мы сказали западным государствам: пожалуйста, помогите России, откройте счета (со средствами), которые были выведены из России. Посмотрите, сколько там денег, и, пожалуйста, заплатите акционерам, перед этим заплатив долги, которые не заплатил ЮКОС", — пояснил председатель КС.

Он напомнил, что с такой позицией не согласился тогда ЕСПЧ. "Я понимаю, что это многим не понравилось. Но по-другому мы не могли", — сказал Зорькин.