Французские супермаркеты проверяют после драк на распродаже "Нутеллы"

ПАРИЖ, 31 янв — РИА Новости, Виктория Иванова. Национальная дирекция по конкуренции, потреблению и пресечению злоупотреблений (DGCCRF) министерства экономики Франции проверит сеть супермаркетов Intermarché после сообщений о том, что скидка на "Нутеллу" спровоцировала драки и беспорядки в некоторых магазинах сети, заявил в среду министр экономики Франции Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции RTL.

"Вчера я принимал главу сети супермаркетов Intermarché. Я ему сказал, что такое не должно повториться, что мы не можем наблюдать такие сцены… Также вчера я обратился в DGCCRF с просьбой проверить Intermarché — соблюдают ли они обязательства в части скидок", — сказал министр.

По его словам, торговые сети во Франции подписывали соглашение, которое запрещает проведение подобных акций.

На прошлой неделе французское издание Progres сообщило, что почти 70% скидки на "Нутеллу" спровоцировали столкновения и даже драки в сети супермаркетов Intermarché. В некоторых магазинах люди приобретали десерт целыми коробками, что побудило руководство ограничить продажу до трех банок в одни руки. Сообщалось о травмах среди клиентов, однако представители сети опровергали эту информацию.

"Нутелла" — сладкая паста, приготовленная из шоколада, орехов и молока. На прилавки паста поступает в банках различного объема. Десерт употребляют в чистом виде или в качестве начинки для блинов, вафель и других сладостей.