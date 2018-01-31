Конгрессмен увидел в речи Трампа "русский след"

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Конгрессмен-демократ Луис Гутиррез с иронией заявил, что текст речи Дональда Трампа о положении дел в стране "отлично переведен с русского".

Такую характеристику он дал после того, как демонстративно покинул зал в конце выступления американского президента.

"Хотя я не согласен практически со всем, что он сказал, Трамп произнес все ясно и хорошо. Тот, кто перевел ему речь с русского, проделал отличную работу", — заявил Гутиррез.

Он также раскритиковал ту часть выступления президента, в которой он касался миграционного вопроса, и отметил, что конгресс и президент вряд ли придут к такому соглашению, которое спасло бы от депортации так называемых "мечтателей" — нелегальных мигрантов, въехавших на территорию США еще детьми.

"Трамп своей речью не сделал ничего для того, чтобы сблизить людей, настроенных против иммиграции и тех, кто за нее", — добавил он.

В середине января от Трампа потребовали извинений после того, как он посетовал на приток в страну мигрантов из "вонючих дыр". Так американский президент предположительно назвал страны Африки, а также Гаити и Сальвадор.

В своем обращении к конгрессу Трамп затронул множество тем, от миграционной политики до борьбы с терроризмом и угрозы КНДР. Россию он назвал страной, которая бросает вызов интересам, экономике и ценностям США.