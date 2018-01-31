Силовики семь раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 31 янв — РИА Новости. Украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил в среду журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"За прошедшие сутки ВС Украины семь раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы семи населенных пунктов республики, по которым применялись минометы калибром 82 миллиметра, вооружение БМП, различные типы гранатометов и стрелковое оружие", — сказал представитель ведомства.

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) добавили, что украинские силовики выпустили по территории республики 30 мин. Кроме того, при обстрелах использовалось стрелковое оружие, гранатометы и бронетехника.

"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 190 единиц", — отметил представитель ДНР в СЦКК.