ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости. Демократы в своем ответе на обращение президента США республиканца Дональда Трампа во вторник попрекнули его "российским вмешательством" в американские выборы.
Он также отметил, что "министерство юстиции каждый день сворачивает гражданские права, ненависть и идея расового превосходства с гордостью маршируют по нашим улицам, а звуки выстрелов раздаются в наших школах, на концертах и в местах собраний верующих".
Также Кеннеди обратил внимание на плохое, по его мнению, состояние американской экономики.
"Было бы просто назвать прошедший год хаосом… Но на самом деле это гораздо больше. Эта администрация нацеливается не только на законы, которые нас защищают, но и на саму идею того, что все мы достойны защиты", — сказал он.
Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".