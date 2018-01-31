ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости. Демократы в своем ответе на обращение президента США республиканца Дональда Трампа во вторник попрекнули его "российским вмешательством" в американские выборы.

"У нас есть правительство, которое не в состоянии обеспечить свою работу. Россия по колено вторглась в наши выборы", — сказал, выступая с традиционной ответной речью от имени однопартийцев, член палаты представителей конгресса Джозеф Кеннеди.

Он также отметил, что "министерство юстиции каждый день сворачивает гражданские права, ненависть и идея расового превосходства с гордостью маршируют по нашим улицам, а звуки выстрелов раздаются в наших школах, на концертах и в местах собраний верующих".

Также Кеннеди обратил внимание на плохое, по его мнению, состояние американской экономики.

"Было бы просто назвать прошедший год хаосом… Но на самом деле это гораздо больше. Эта администрация нацеливается не только на законы, которые нас защищают, но и на саму идею того, что все мы достойны защиты", — сказал он.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".