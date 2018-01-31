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Трамп в обращении к конгрессу говорил о борьбе с террором и росте экономики

Сюжет:
Обращение Дональда Трампа к конгрессу США (26)
08:1031.01.2018
(обновлено: 10:04 31.01.2018)
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© REUTERS / Jonathan ErnstДональд Трамп выступает в конгрессе с обращением О положении страны. 30 января 2018Дональд Трамп выступает в конгрессе с обращением О положении страны. 30 января 2018
© REUTERS / Jonathan Ernst

ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своем первом обращении к конгрессу "О положении страны" во вторник затронул тему борьбы с терроризмом, но основное внимание все же уделил внутренним вопросам, в частности, восстановлению экономики страны.

Россию американский лидер в обращении, продолжавшемся более часа, упомянул буквально одним словом. "Во всем мире мы сталкиваемся с режимами-изгоями, террористическими группами и такими соперниками, как Китай и Россия, которые бросают вызов нашим интересам, нашей экономике и нашим ценностям", — сказал Трамп.

Угроза КНДР

Гораздо больше внимания глава Белого дома уделил одной из самых горячих тем последних месяцев, а именно ядерной проблеме КНДР.

Дональд Трамп выступает в конгрессе с обращением О положении страны. 30 января 2018
© REUTERS / Joshua Roberts
Трамп: стремление КНДР к обладанию ядерным оружием скоро будет угрожать США
"Безрассудное стремление Северной Кореи к (обладанию) ядерными ракетами может очень скоро стать угрозой нашей родине. Мы проводим кампанию по оказанию максимального давления (на КНДР), чтобы этого не произошло", — сказал Трамп.

По его словам, "прошлый опыт научил нас, что самоуспокоенность и уступки лишь вызывают агрессию и провокацию". "Я не буду повторять ошибки предыдущих администраций (США), которые привели нас в это опасное положение", — сказал президент.

Прогнали ИГ*

Дональд Трамп выступает в конгрессе с обращением О положении страны. 30 января 2018
© REUTERS / Win McNamee/Pool
Трамп потребовал от конгресса достаточно средств для борьбы с ИГ*
Трамп отчитался о достигнутых успехах в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* и другими экстремистами.

"В прошлом году я обещал, что мы будем работать с нашими союзниками, чтобы стереть ИГ* с лица земли. Сейчас, через год, я горжусь тем, что могу сообщить, что коалиция освободила почти 100% территории, когда-либо находившейся под контролем ИГ*. Но гораздо больше работы еще предстоит проделать", — сказал он.

Глава Белого дома пообещал, что США "продолжат бороться до полного поражения ИГ*".

Наряду с этим президент потребовал от конгресса достаточно средств для борьбы. "Я прошу конгресс обеспечить, чтобы в нашей битве против ИГ* и "Аль-Каиды"* у нас по-прежнему были все необходимые силы, чтобы задерживать террористов, где бы мы их ни настигли", — сказал Трамп.

Гуантанамо быть

Тюрьма в Гуантанамо. Архивное фото
© AFP 2018 / Mladen Antonov
США могут увеличить количество заключенных в Гуантанамо
В продолжение темы борьбы с терроризмом Трамп сообщил о своем распоряжении свернуть программу по закрытию тюрьмы на базе Гуантанамо, инициированную его предшественником Бараком Обамой.

"Я только что подписал приказ, требующий от министра (обороны США Джеймса) Мэттиса пересмотреть нашу политику в области военных задержаний и оставляющий открытой тюрьму на базе Гуантанамо", — сказал Трамп.

Трамп подчеркнул, что "в прошлом мы бестолково отпускали сотни опасных террористов лишь для того, чтобы встретиться с ними снова на поле боя, включая лидера ИГ* аль-Багдади".

Трамп уже не раз говорил, что собирается утверждать американские позиции в мире с позиции силы. В ходе нынешнего обращения в данной связи он потребовал от конгресса прекратить сокращение оборонного бюджета и подчеркнул необходимость модернизации ядерного арсенала страны.

Руки заключенных в тюрьме Гуантанамо, Куба. Архивное фото
© AFP 2018 / POOL/ Mark Wilson
Содержание в Гуантанамо должно отвечать законам США и международному праву
"Я прошу конгресс прекратить опасное сокращение военного бюджета и полностью профинансировать наши прекрасные вооруженные силы", — отметил он.

Кроме того, подчеркнул американский лидер, "для обороны мы должны модернизировать и перестроить наш ядерный арсенал в надежде никогда не использовать его".

Продолжая военную тематику, Трамп оставил "билет с открытой датой" для американских войск в Афганистане.

"Наши бойцы там получили новые правила боя. Вместе с героическими партнерами в Афганистане наши вооруженные силы больше не подвергаются опасности из-за искусственных временных рамок, и мы больше не говорим врагам о наших планах", — сказал он.

Поддержка иранцев и стена для иммигрантов

Дональд Трамп выступает в конгрессе с обращением О положении страны. 30 января 2018
© REUTERS / Win McNamee/Pool
Трамп: США поддерживает иранский народ в его мужественной борьбе за свободу
Президент высказался в поддержку тех иранцев, которые протестуют против действий властей в Тегеране. "Когда иранский народ поднялся против преступлений их коррумпированной диктатуры, я не промолчал. Америка поддерживает народ Ирана в их мужественной борьбе за свободу", — сказал он.

Трамп вновь повторил, что просит "конгресс рассмотреть фундаментальные недостатки ужасной ядерной сделки с Ираном".

Существенное внимание Трамп уделил теме иммигрантов. Он выделил три основных направления своей политики в данной сфере. По его словам, нынешняя администрация предоставила американское гражданство 1,8 млн нелегалов, которых в страну привезли их родители еще детьми. Он также подчеркнул важность обеспечения границ, в том числе строительства стены на границе с Мексикой.

И, конечно же, Трамп затронул тему лотереи грин-карт. По его словам, "настало время для иммиграционной системы, основанной на заслугах людей, которая допускала бы (в США) тех, у кого есть навыки, кто хочет работать и любит нашу страну".

Конец нечестным торговым сделкам

Дональд Трамп выступает в конгрессе с обращением О положении страны. 30 января 2018
© REUTERS / Jim Bourg
Трамп хочет, чтобы помощь зарубежным странам соответствовала интересам США
Естественно, Трамп, много лет проведший в бизнесе, основной упор в речи сделал на экономику. В частности, он коснулся международных торговых соглашений, многие из которых, по его мнению, не отвечают интересам Вашингтона.

"Америка, наконец, покончила с нечестными торговыми сделками, которые заключались десятилетиями, эти сделки крали наше достояние и привели к уходу наших компаний, потере рабочих мест, нашего народного богатства. Время экономических уступок закончилось. С этого момента наши торговые отношения будут честными и взаимовыгодными. Мы будем работать, чтобы пересмотреть старые плохие сделки и заключить новые", — сказал Трамп.

Налоги и медицина

Дональд Трамп выступает в конгрессе с обращением О положении страны. 30 января 2018
© REUTERS / Jonathan Ernst
США делают больше всех для помощи нуждающимся во всем мире, заявил Трамп
В "отчете о проделанной работе" глава администрации напомнил о своих главных успехах – отмене реформы здравоохранения Obamacare и о реализации налоговой реформы.

В частности, он пообещал, что начиная с мая американцы будут приносить домой больше денег, потому что им меньше придется тратить на налоги.

Obamacare Трамп назвал "безжалостным налогом, падавшим, в основном, на американцев, которые зарабатывают меньше 50 тысяч долларов в год, заставляя их платить штрафы только потому, что они не могут себе позволить одобренные правительством планы по медицинской страховке. "Мы ликвидировали эту катастрофическую программу", — сказал он, пообещав также добиться серьезного снижения цен на лекарства.

Наряду с этим Трамп потребовал от законодателей серьезно заняться обновлением инфраструктуры.

"Сегодня я призываю конгресс подготовить законопроект, который обеспечит по меньшей мере 1,5 триллиона долларов инвестиций в инфраструктуру", — сказал он.

Экономика растет

Дональд Трамп выступает в конгрессе с обращением О положении страны. 30 января 2018
© REUTERS / Win McNamee/Pool
Трамп потребовал выделить 1,5 триллиона долларов на инфраструктуру
В целом глава государства отметил существенное повышение экономических показателей, и это была похвала самому себе.

"С момента выборов мы создали 2,4 миллиона новых рабочих мест, включая 200 тысяч новых рабочих мест только в производстве. После ряда лет стагнации мы наконец видим рост заработной платы. Заявления о выдаче пособия по безработице на 45-летнем минимуме", — сказал он.

 

*Террористические организации, запрещенные в России.

 

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В мире
Комментарии
15 пользователей оставили 15 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
zoz33zoz
Цитата:-"как Китай и Россия, которые бросают вызов нашим интересам, нашей экономике и нашим ценностям".
Перевод с американского на всеобщий - "только США имеют право иметь интересы (включая экономические) и ценности, все остальные страны в мире не могут такого иметь." Или проще - "наплевать на ценности и интересы других стран, если они чем то противоречат американским."
08:55
31.01.2018
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Дмитрий
Фашингтон убер алес короче, это мы уже слышали, не испугались!
08:51
31.01.2018
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