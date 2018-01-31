ВСУ нарушили перемирие в Донбассе четыре раза за сутки, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2018 (228)

ЛУГАНСК, 31 янв — РИА Новости. Украинские силовики четыре раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики за минувшие сутки, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Однако стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

"За сутки украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 82 миллиметра, гранатометы (АГС, СПГ), БМП-1, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции ЛНР в районах населенных пунктов Калиновка, Лозовое, Веселая Гора. Уточняется, что по территории республики было выпущено около 50 снарядов, мин и гранат.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения нет", — добавили в пресс-службе.

Украинские силовики, в свою очередь, заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки три раза открывали огонь по их позициям, один украинский военный погиб, двое ранены.

"В общем за минувшие сутки зафиксировано три обстрела сил АТО со стороны оккупантов….В результате вражеских обстрелов погиб один украинский военный, еще двое получили ранения", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook.

Как заявили силовики, огонь велся на донецком направлении в районе Песков. На Приазовье из минометов калибра 82-мм было обстреляно Лебединское, а крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие использовались у Водяного.