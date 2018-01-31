ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости. Соединенные Штаты могут увеличить количество задержанных тюрьмы Гуантанамо на Кубе, говорится в указе, подписанном во вторник президентом США Дональдом Трампом.

"Соединенные Штаты могут доставить новых задержанных на американскую военно-морскую базу в заливе Гуантанамо, если это будет в рамках законных интересов по защите страны", — отмечается в документе.

Ранее стало известно, что Трамп отменил указ Барака Обамы о закрытии спецтюрьмы. Об этом глава Белого дома заявил, выступая в конгрессе с ежегодной речью "О положении страны".

Таким образом Трамп свернул инициированную его предшественником Бараком Обамой программу по закрытию созданной США в 2002 году на военной базе на Кубе для международных террористов тюрьмы Гуантанамо. Ее закрытие было одним из главных обещаний Барака Обамы во время его первой предвыборной кампании в 2008 году. В конце декабря 2016 года Обама, несмотря на отказ конгресса финансировать закрытие тюрьмы в 2017 году, обещал продолжить перевод узников Гуантанамо в другие страны до последнего дня своего президентства.