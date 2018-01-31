Трамп: США поддерживает иранский народ в его мужественной борьбе за свободу

Дональд Трамп выступает в конгрессе с обращением О положении страны. 30 января 2018

Дональд Трамп выступает в конгрессе с обращением О положении страны. 30 января 2018

ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости. Америка поддерживает народ Ирана в его мужественной борьбе за свободу, заявил президент США Дональд Трамп, выступая с ежегодной речью "О положении страны" в конгрессе.

"Когда народ Ирана поднялся против преступлений их коррумпированной диктатуры, я не промолчал. Америка поддерживает народ Ирана в их мужественной борьбе за свободу", —сказал он.

Трамп вновь повторил, что просит "конгресс рассмотреть фундаментальные недостатки ужасной ядерной сделки с Ираном".

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.