Трамп заявил, что готов дать гражданство почти двум миллионам нелегалов

Дональд Трамп выступает в конгрессе с обращением О положении страны. 30 января 2018

Дональд Трамп выступает в конгрессе с обращением О положении страны. 30 января 2018

ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости. Администрация США предлагает план по натурализации 1,8 миллиона нелегальных мигрантов, которые приехали в страну в детском возрасте, заявил президент Дональд Трамп.

"Первая основа нашей системы предлагает путь к гражданству для 1,8 миллиона нелегальных иммигрантов, которые были привезены сюда своими родителями в молодом возрасте — это охватывает почти в три раза больше людей, чем (предлагала) предыдущая администрация (США). По нашему плану, те, кто удовлетворяют требованиям образования и труда, проявляют хороший характер, смогут стать полноправными гражданами США", — сказал Трамп, выступая с ежегодной речью "О положении страны" в конгрессе.

Среди других трех "столпов" иммиграционной реформы президент назвал строительство стены на границе с Мексикой, прекращение визовой лотереи и так называемой "цепной миграции", когда семьи иностранцев приезжают в США поэтапно, друг за другом. Эти меры ранее были озвучены Белым домом, который призывает конгресс принять соответствующее законодательство.

Всего в США насчитывается более 10 миллионов нелегальных мигрантов.