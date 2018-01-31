Трамп заявил о необходимости модернизировать ядерный арсенал США

Дональд Трамп выступает в конгрессе с обращением О положении страны. 30 января 2018

Дональд Трамп выступает в конгрессе с обращением О положении страны. 30 января 2018

ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил о необходимости модернизировать американский ядерный арсенал.

"В рамках нашей обороны мы должны модернизировать и перестроить наш ядерный арсенал в надежде никогда не использовать его", — отметил он, выступая перед конгрессом с обращением "О положении страны".

Трамп подчеркнул необходимость сделать этот арсенал "столь мощным, чтобы это позволило сдержать любой акт агрессии".

"Возможно, однажды наступит прекрасный момент, когда все страны мира соберутся вместе для уничтожения ядерного оружия. Пока мы этого не достигли", — признал Трамп.