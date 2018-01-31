США делают больше всех для помощи нуждающимся во всем мире, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США делают больше всех для помощи нуждающимся во всем мире, и Америка гордится этим.

"Мы гордимся тем, что мы делаем больше, чем любая другая страна, чтобы помочь нуждающимся, борющимся и обездоленным во всем мире. Но как президент Соединенных Штатов моя самая главная преданность, мое величайшее сострадание и моя постоянная забота — это дети Америки, трудящиеся Америки, а также забытые общины Америки", — сказал он, выступая с обращением к нации.

Трамп отметил, что хочет, чтобы "у бедных был шанс подняться".