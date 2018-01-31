ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости. Россия и Китай бросают вызов интересам, экономике и ценностям США, заявил президент Дональд Трамп, выступая с ежегодной речью "О положении страны" в конгрессе.

"Во всем мире мы сталкиваемся с режимами-изгоями, террористическими группами и такими соперниками, как Китай и Россия, которые бросают вызов нашим интересам, нашей экономике и нашим ценностям", — сказал глава Белого дома.

Трамп призвал конгресс положить конец сокращению военного бюджета страны и "полностью профинансировать наши прекрасные вооруженные силы". Он также заявил о необходимости модернизировать американский ядерный арсенал, чтобы сделать его "столь мощным, чтобы это позволило сдержать любой акт агрессии".

Кроме того, Трамп обвинил КНДР в "безрассудном стремлении" к ядерному оружию, которое, по его словам, будет скоро угрожать США. "Мы проводим кампанию по оказанию максимального давления (на КНДР), чтобы этого не произошло", — сказал Трамп. "Прошлый опыт научил нас тому, что самоуспокоенность и уступки лишь вызывают агрессию и провокацию. Я не буду повторять ошибки предыдущих администраций (США), которые привели нас в это опасное положение", — добавил он.

В середине января Пентагон обнародовал основные несекретные положения новой "Национальной оборонной стратегии" — первого подобного документа, подготовленного в США за девять лет. Главными угрозами американской безопасности в нем названы Китай, Россия, КНДР и Иран. В документе говорилось, что самой существенной угрозой для США является ядерное оружие России. Вашингтон также обвинил Москву в том, что она вкладывает средства в "дестабилизацию в киберпространстве".