Трамп потребовал решить проблему с высокими ценами на лекарства в США

ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп потребовал от своей администрации решить проблему с дороговизной лекарств в США и попросил конгресс разрешить экспериментальные методы лечения для смертельно больных.

"Мы считаем, что смертельно больные люди должны иметь доступ к экспериментальным методам лечения, которые потенциально могут спасти их жизнь, смертельно больные люди не должны быть вынуждены мотаться из страны в страну. Я хочу дать им шанс здесь, дома", — сказал Трамп, выступая с ежегодной речью "О положении страны" в конгрессе.

"Пора конгрессу дать этим замечательным американцам "право на попытку", — сказал президент США.

Он также коснулся проблемы дороговизны лекарств в США в сравнении с остальным миром. "Я распорядился, чтобы для моей администрации решение проблемы высоких цен на лекарства было одним из главных приоритетов", — сообщил президент США.

"Цены стремительно упадут. Вы увидите", — пообещал Трамп.