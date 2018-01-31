ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости. Катар предложил США расширить военное присутствие на своей территории, говорится в распространенном во вторник совместном заявлении по итогам первого раунда двухстороннего стратегического диалога.

"США приветствовали предложение Катара о расширении критически важных объектов на американских военных базах в этой стране", — говорится в заявлении, которое распространила пресс-служба госдепартамента.

Как отмечается, в ходе заседания стороны обсудили существующую программу сделок в оборонной сфере между Вашингтоном и Дохой на сумму 24,7 миллиарда долларов. Указывается, что представители Катара подчеркнули возможность реализации в будущем сделок в рамках этой программы, а также коммерческих соглашений, объем которых в ближайшей перспективе может составить несколько миллиардов долларов.