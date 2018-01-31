Трамп заявил, что США "покончили" с "плохими" торговыми сделками

ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости. Соединенные Штаты "покончили" с нечестными торговыми сделками — будут пересмотрены старые и заключены новые, заявил президент США Дональд Трамп, выступая с ежегодной речью "О положении страны" в конгрессе.

"Америка, наконец, покончила с нечестными торговыми сделками, которые заключались десятилетиями, эти сделки крали наше достояние и привели к уходу наших компаний, потере рабочих мест, нашего народного богатства. Время экономических уступок закончилось. С этого момента наши торговые отношения будут честными и взаимовыгодными. Мы будем работать, чтобы пересмотреть старые плохие сделки и заключить новые", — сказал глава государства.

Трамп вывел США из Транстихоокеанского торгового партнерства с рядом стран Юго-Восточной Азии. Администрация Трампа также ведет переговоры с Канадой и Мексикой по актуализации Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА), причем Трамп грозил выйти из договора. Ведут США и переговоры о более "честной" торговле и с другими странами. Критики Трампа утверждают, что отток рабочих мест происходит не из-за "нечестной" торговли, а потому что в США выше стоимость рабочей силы и налоги. Трамп и республиканцы в конгрессе провели налоговую реформу, резко сократив налогообложение компаний, после чего ряд крупных корпораций обязались вернуть прибыли из-за рубежа в США.