ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призывал конгресс перекрыть преступникам пути проникновения в США.

"Сегодня я призываю конгресс наконец закрыть смертельные лазейки, которые позволили МS-13 и другим преступникам проникнуть в нашу страну. Мы предложили новое законодательство, которое исправит наши иммиграционные законы и поддержит наших агентов миграционной службы и пограничных патрулей, чтобы это больше никогда не повторилось", — сказал он, выступая с обращением к нации.

В прошлом году США внесли в список санкций лидеров центральноамериканской бандитской группировки MS-13, также известной под названием "Мара Сальватруча". Группировка, по оценкам минфина США, насчитывает до 30 тысяч участников в Сальвадоре, Гватемале, Гондурасе и Мексике. Также группировка действует в США, где у нее по меньшей мере 8 тысяч членов в 40 штатах. MS-13 занимается контрабандой наркотиков, похищениями людей, организацией проституции, заказными убийствами, рэкетом, шантажом, вымогательством и другими преступлениями.

Трамп в речи упомянул о подростках Кайле и Нисе, которые были убиты в Нью-Йорке иммигрантами. Родители убитых присутствовали на речи Трампа.

"Многие из этих членов банд воспользовались откровенными лакунами в наших законах, чтобы попасть в страну в качестве иностранных детей, не сопровождаемых взрослыми, и оказались в школе Кайлы и Нисы", — заявил Трамп. Он выразил соболезнования родителям погибших девушек.