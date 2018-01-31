Трамп отметил хорошее состояние экономики США

Дональд Трамп выступает в конгрессе с обращением О положении страны. 30 января 2018

Дональд Трамп выступает в конгрессе с обращением О положении страны. 30 января 2018

ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости. Состояние экономики США отличное, создаются новые рабочие места, заявил президент США Дональд Трамп.

"С момента выборов мы создали 2,4 миллиона новых рабочих мест, включая 200 тысяч новых рабочих мест только в производстве. После ряда лет стагнации мы наконец видим рост заработной платы. Заявления о выдаче пособия по безработице на 45-летнем минимуме", — сказал Трамп, выступая с ежегодной речью "О положении страны" в конгрессе.

Также, по его словам, проведенная налоговая реформа существенно помогла американцам, способствует пенсионным накоплениям.

"Типичная семья из четырех человек, зарабатывающая 75 тысяч долларов (в год), увидит, что их налоги снизятся на 2 тысячи долларов", — сказал Трамп.