МОСКВА, 31 января — РИА Новости. Пользователи Сети обратили внимание на сходство новой украинской крылатой ракеты, испытанной во вторник, с советской разработкой конца 1970-х годов — ракетой Х-35, входящей в состав комплекса "Уран".

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов опубликовал видео испытаний и заявил, что ракету полностью разработали украинские конструкторы предприятия "Луч" в сотрудничестве с другими государственными и частными компаниями.

"На фото от Турчинова — классическая советская противокорабельная ракета Х-35, с дальностью полета 250 км. Разработка конца 70-х", — солидарен с ним Andron45912806

"С такими темпами наращивания вооружения, скоро можно будет и не возвращать долги, которые украинские чиновники получили у международных партнёров для развития Украины и успешно присвоили себе. МВФ будет молчать в тряпочку", — предлагает Сергей Шк.

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук (РАРАН), доктор военных наук Константин Сивков усомнился в том, что речь идет о стратегических крылатых ракетах. По его словам, Украина могла испытать ракету малого радиуса, которая "собой ничего не представляет".