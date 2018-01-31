Трамп встретился с телеведущими и призвал к единству страны

ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в преддверии ежегодного обращения к конгрессу встретился с телеведущими и призвал к единству страны.

"Есть огромное разделение. Не только в последний год, на протяжении многих лет было огромное разделение (в обществе) Я счел бы большим достижением, если бы мы могли сделать нашу страну единой, если бы мы могли объединить страну. Это нелегко сделать, потому что взгляды так сильно различаются", — заявил Трамп журналистам.

Он привел пример с разногласиями по здравоохранению — по его словам, "все люди хорошие", при этом между ними сохраняются очень большие различия во взглядах, и решить это трудно. "Без какого-то крупного события, когда люди стараются держаться вместе, это трудно сделать, но я бы хотел сделать это без подобных крупных событий", — заявил Трамп.