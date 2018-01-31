МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Ракетный эсминец ВМС Великобритании Duncan вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщило Объединенное военно-морское командование НАТО.
Корабль сопровождает турецкий фрегат Gaziantep.
Standing #NATO Maritime Group 2 (#SNMG2) ships 🇬🇧HMS Duncan and 🇹🇷TCG Gaziantep transited the Straits to the #BlackSea today | #WeAreNATO pic.twitter.com/t9qjHStz05— NATO MaritimeCommand (@NATO_MARCOM) January 30, 2018
В начале января в Черное море вошел американский ракетный эсминец USS Carney. Корабль провел совместные тренировки с морской авиацией ВМС Украины. Целью мероприятия была отработка взаимодействия в соответствии со стандартами НАТО и повышение уровня взаимосовместимости. Тринадцатого января эсминец покинул Черное море. Ранее этот же корабль посещал Украину в рамках учений "Си Бриз — 2017" в июле прошлого года.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал совместные маневры ВМС Украины и США провокацией по отношению к России.
"Это своего рода политическая демонстрация гегемонистских устремлений США: "мы везде и всюду, и нам есть до всего дело", — отметил сенатор.