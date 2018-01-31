Глава минсельхоза США укроется на время выступления Трампа в конгрессе

ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости. Министр сельского хозяйства США Сонни Пердью назначен чиновником, который призван заменить президента в случае катаклизма во время речи Дональда Трампа в конгрессе, сообщил журналистам представитель Белого дома.

Трамп выступит с обращением "О положении страны" перед конгрессом во вторник вечером (ранее утро среды по московскому времени).

По традиции, которая началась в годы "холодной войны" с СССР, на обращении не присутствует кто-то из членов кабинета США и несколько членов конгресса. Все остальное руководство США, включая обе палаты конгресса, кабинет и вице-президента, присутствуют на обращении в здании Капитолия.

Отсутствующий член кабинета, которого по традиции называют "выжившим", слушает речь в укрытии, местоположение которого не раскрывается, под защитой Секретной службы США.