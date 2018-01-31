Обвиняемый в теракте у мечети в Лондоне рассказал, кого планировал убить

ЛОНДОН, 31 янв – РИА Новости, Денис Ворошилов. Обвиняемый в совершении теракта у лондонской мечети заявил, что действовал не один и изначально планировал убить лидера Лейбористской партии Джереми Корбина.
В середине июня прошлого года фургон совершил наезд на людей на севере Лондона, возвращавшихся из мечети с ночной молитвы. Полиция сообщила, что в результате инцидента погиб один человек, 10 ранены, восемь из них госпитализированы. По подозрению в совершении предумышленного убийства задержан 48-летний Даррен Осборн. В настоящее время его дело рассматривается в суде района Вулич.
На очередных слушаниях во вторник Осборн сделал два важных заявления. Как говорится в материалах суда, он заявил, что во время атаки 19 июня не был за рулем, а фургоном "управлял парень по имени Дэйв", с которым он познакомился в марте или апреле 2017 года в пабе в деревне Трефорест в Уэльсе. В день знакомства Осборн, "Дэйв" и еще один их знакомый, которого подсудимый называет Терри Джонсом, обсуждали политические взгляды. Изначально группа обсуждала планы убийства политика-лейбориста в городе Рочдейле под Манчестером, однако потом решили организовать покушение на Корбина во время одной из массовых акций с участием партии в Лондоне. Именно для покушения на главу Лейбористской партии и был арендован фургон.
Осборн признался, что сам вел фургон для совершения атаки на Корбина, "однако выставленные дорожные заграждения в центре Лондона изменили планы". После этого он направился в район Финсбери-Парк, так как он является избирательным округом Корбина. Там он вновь встретился с соучастниками, которых описывал ранее.
Подсудимый заявил, что "было бы лучше, если бы там (на месте атаки) был мэр" Лондона Садик Хан. "Это было бы как выигрыш в лотерею", — добавил он.
Слушания по делу, а также допросы обвиняемого и свидетелей продлятся несколько дней.
Осборн обвиняется в наезде на группу людей, убийстве человека и причинении тяжких телесных повреждений девяти прохожим. На месте теракта погиб прихожанин местной мечети 51-летний Макрам Али. Согласно расшифрованным врачами данным имевшегося у него кардиомонитора, пострадавший скончался спустя две минуты после наезда фургона. После инцидента на месте происшествия был обнаружен и задержан только Даррен Осборн.