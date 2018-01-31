Трамп считает, что настало лучшее время для американской мечты

ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что для американской мечты настало лучшее время.

"Это наш новый момент для Америки. Еще не было лучшего времени для того, чтобы начать жить американской мечтой", — говорится в обращении Трампа к конгрессу "О положении страны", фрагменты которого во вторник заблаговременно распространил Белый дом.

Трамп также обращает внимание на проведенную им налоговую реформу. "Наши огромные налоговые льготы позволили предоставить масштабные послабления среднему классу и малому бизнесу", — говорится в тексте. Там отмечается, что с момента реализации налоговых льгот "примерно 3 миллиона человек уже получили связанные с этим бонусы, многие из которых исчислялись тысячами долларов".

Трамп выступит со своим первым обращением к конгрессу "О положении страны" в 21.00 по местному времени (05.00 мск среды).