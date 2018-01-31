Трамп заявил, что его политика поможет мигрантам

ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявляет, что его иммиграционная политика поможет самим иммигрантам, говорится в отрывках предстоящей речи Трампа в конгрессе "О положении страны", которые распространил Белый дом.

"Испытывающие трудности районы, в особенности иммигрантские, получат помощь при проведении иммиграционной политики, сосредоточенной на интересах американских работников и американских семей", — говорится в речи.

Республиканцы и демократы ведут переговоры по иммиграционной реформе, камнем преткновения остается возможность легализации незаконных мигрантов.