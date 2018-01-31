Трамп призвал конгресс разработать план по инфраструктуре

ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп просит обе партии конгресса разработать план по инфраструктуре, говорится в отрывках предстоящей речи Трампа в конгрессе "О положении страны", которые распространил Белый дом.

"Я прошу обе партии работать вместе, чтобы дать нам безопасную, быструю, надежную и современную инфраструктуру, которая требуется нашей экономике и которую заслуживает наш народ", — говорится в отрывках речи.

Одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа было потратить до 1 триллиона долларов на восстановление инфраструктуры, но для этого требуется разрешение конгресса.