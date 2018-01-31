В Южной Калифорнии вертолет упал на дом

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Три человека погибли после того, как вертолет упал на один из домов в Южной Калифорнии, сообщает местное отделение телеканала NBC.

BREAKING: At least 3 killed as helicopter crashes into house in Newport Beach, Calif. — KABC pic.twitter.com/rFDW3XunSp — Breaking911 (@Breaking911) 30 января 2018 г.

​Инцидент произошел во вторник в округе Ориндж. "(Вертолет) Robinson R44 с четырьмя пассажирами врезался в дом в Ньюпорт-Бич", — говорится на странице в Twitter аэропорта Джона Уэйна.

Как сообщили в пожарном управлении города Ньюпорт-Бич, в результате происшествия еще два человека получили травмы.