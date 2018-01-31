США готовы выйти из сделки по Ирану, если страны ЕС откажутся сотрудничать

ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. США выйдут из иранской сделки, если европейские партнеры не станут работать "над исправлениями ее недостатков", сообщил РИА Новости представитель госдепа США.

"У нас продолжаются продуктивные дискуссии с нашими европейскими партнерами, поскольку мы стремимся разрешить эти важные вопросы", — сообщил дипломат, отвечая на вопрос о проведении дискуссий с европейцами по СВПД на этой неделе.

В госдепе сообщили, что президент США Дональд Трамп дал ясно понять, что он одобрил продление снятия санкций с Ирана только для того, чтобы дать время "исправить ужасные недостатки" соглашения.

"Это последний шанс. В отсутствии таких обязательств от европейских союзников работать с нами над исправлениями недостатков сделки США больше не будут продлевать режим снятия санкций, чтобы оставаться в иранской ядерной сделке. И если в любой время президент решит, что соглашение недостижимо, США выйдут незамедлительно из сделки", — отметил американских дипломат.

В госдепе США не стали комментировать, почему на переговоры по "исправлению" ядерного соглашения с Ираном не приглашены представители Россия и Китая, которые входят в "шестерку" международных посредников.

Накануне США и "европейская тройка" (Великобритания, Франция, Германия) создали рабочую группу для обсуждения сделки с Ираном, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, находясь с визитом в Лондоне. На этой неделе должна состояться встреча данной группы. Точное место и время проведения переговоров неизвестны.

Как заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, инициатива США и "евротройки" о создании рабочей группы по сделке с Ираном не приведет к позитивному развитию событий вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). По его словам, такая инициатива "приобретает явную направленность на то, чтобы подорвать договоренность" и "осложнить ее дальнейшую реализацию".

Он отметил, что в Москве "не ожидают позитивного развития (событий) вследствие подобного рода решений и возможных договоренностей".

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.