На Украине город Славутич отключили от газоснабжения за долги‍

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Украинский город Славутич во вторник был отключен от газоснабжения из-за задолженности. Об этом говорится на сайте ПАО "Киевоблгаз".

В компании объяснили, что "Нафтогаз Украины" не выделил городу необходимые объемы природного газа на январь из-за долгов.

"Учитывая такие обстоятельства ПАО "Киевоблгаз" вынуждено было прекратить газоснабжение для потребителей города Славутич, поскольку его дальнейшее использование с газораспределительной системы без подтвержденных лимитов является несанкционированным отбором газа и нарушает действующее законодательство", — говорится в заявлении "Киевоблгаза".

Славутич был построен после катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Население города превышает 25 тысяч человек, большинство из которых бывшие или действующие сотрудники атомной станции и их родственники.