Пучдемон: другого кандидата на пост главы женералитета Каталонии нет

МАДРИД, 31 янв – РИА Новости. Карлес Пучдемон считает, что другого кандидата на пост председателя правительства Каталонии нет. Об этом политик, скрывающийся от испанского правосудия в Бельгии, заявил в видеообращении.

На вторник было намечено заседание парламента Каталонии, на котором депутаты должны были обсудить кандидатуру Пучдемона на пост председателя правительства автономного сообщества. Однако за несколько часов до его начала спикер Роже Торрен его отложил. Он заявил, что оспорит предыдущее решение КС, который постановил, что Пучдемон должен лично присутствовать на заседании, предварительно запросив разрешение судьи Верховного суда, который ведет его дело. В результате заседание так и не состоялось — в зал пришли только четыре депутата от леворадикальной партии "Кандидатура народного единства". Депутаты от возглавляемой Пучдемоном коалиции "Вместе за Каталонию", несмотря на обещание, в зал так и не явились.

"68 депутатов, поддерживающих независимость, которые были готовы проголосовать за меня, — это лучшая демократическая гарантия для спасения этого пленума. Нет ни одного другого возможного кандидата, ни одной другой арифметической комбинации", — заявил Пучдемон в обращении, которое разместил в соцсетях. Он выразил "сожаление", что пленум по утверждению его кандидатуры на посту главы каталонского правительства не состоялся. "Председатель парламента пошел иным путем, и мы должны уважать его решение", — сказал он.

Кроме того, бывший глава женералитета заявил, что "ровно три месяца назад часть правительства Каталонии оказалась в изгнании". Через несколько дней после провозглашения независимости парламентом автономного сообщества Пучдемон и еще несколько советников его кабинета, отправленные в отставку, уехали из Испании в Бельгию. Пятеро из них – включая Пучдемона – остаются там до сих пор. В Испании в отношении них выдан ордер на арест.

В своем заявлении Пучдемон обвинил власти Испании в том, что они не хотят "признавать результаты" досрочных выборов в каталонский парламент, по итогам которых три партии, выступающие за независимость, получили абсолютное большинство – 70 мандатов из 135.

Политик также призвал силы, выступающие за независимость, к единству. "Мы оказались здесь благодаря единству, не потеряем же ее. Только будучи едины, мы сможем преодолеть будущие вызовы", — заявил Пучдемон.

Решение Роже Торрена отложить заседание и оспорить судебное решение привело к противоречиям между партиями, поддерживающими независимость. Возглавляемая Пучдемоном коалиция "Вместе за Каталонию" и леворадикальная "Кандидатура народного единства" выступили против. "Левые республиканцы Каталонии", чей лидер Ориол Жункерас находится в мадридской тюрьме, поддержали это решение. Роже Торрен является депутатом от этой партии. Представленной в парламенте 32 депутатами.