Грузовик повредил древние линии Наска в Перу

МЕХИКО, 31 янв — РИА Новости. Грузовой автомобиль заехал без разрешения на охраняемую территорию в районе линий Наска в Перу на одноименном плато и нанес им урон, сообщило министерство культуры южноамериканской страны.

Линии Наска были объявлены ЮНЕСКО всемирным наследием человечества в 1994 году. Они состоят из линий, рисунков и полос, нанесенных на поверхность плато в доколумбовую эпоху.

По сообщению ведомства, инцидент произошел 27 января. Шофер автомобиля был задержан, и сейчас ему грозит уголовное преследование за порчу культурного наследия человечества. Машина оставила глубокие следы от своих колес на площади примерно 50 на 100 метров, частично повредив древние рисунки.

В 2014 году власти Перу вели расследование в отношении международной экологической организации Greenpeace за нанесенный ущерб территории, на которой расположены рисунки Наска. Тогда речь шла о площади примерно в 1,6 тысячи квадратных метров, где экологи установили гигантский плакат с обращением к участникам проходящей в стране климатической конференции ООН.