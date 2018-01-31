МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Американские военные опубликовали видео с камеры самолета-разведчика EP-3 Aries, перехваченного в минувший понедельник российским Су-27 над Черным морем. Ролик появился на YouTube-канале пресс-службы сил ВМС США в Европе и Африке.

На видеозаписи длительностью четыре секунды видно, как российский истребитель пролетает неподалеку от американского самолета и покачивает крыльями, показывая свое вооружение. В описании к видео говорится, что Су-27 якобы приблизился на расстояние полутора метров и прошел прямо через полетный маршрут ЕР-3.

"Опасный" перехват и безосновательные обвинения

В Госдепартаменте ранее назвали перехват российским истребителем американского самолета-разведчика над Черным морем "небезопасным". Вашингтон призвал Москву прекратить действия, которые создают угрозу для экипажей.

Представитель дипломатического ведомства Хезер Науэрт обвинила российскую сторону в пренебрежении международными нормами и грубом нарушении соглашения о "предотвращении инцидентов на и над открытой водой от 1972 года".

В российском Минобороны заявили, что в минувший понедельник дежурные средства контроля воздушного пространства обнаружили неопознанную цель, движущуюся в сторону российской территории. Су-27 приблизился на безопасное расстояние, идентифицировал его и сопровождал, не допуская нарушения российских границ.

Известный военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, в свою очередь, указал, что рассуждения Госдепа об опасных сближениях с российскими самолетами не имеют реальных оснований. Он напомнил, что перехват и определение государственной принадлежности самолета-разведчика — стандартная процедура. "По сути, американская сторона продолжает нагнетать обстановку, вместо того чтобы снизить интенсивность воздушной разведки у границ России", — отметил Коротченко.

Оперативная разведка вблизи Крыма

Американские военные самолеты в этом году уже были замечены у российских границ. Как сообщил в начале января ресурс Mil Radar, отслеживающий перемещение военной авиации, патрульный противолодочный самолет Военно-морских сил США Boeing P-8A Poseidon провел оперативную разведку над акваторией Черного моря вблизи побережья Крыма.

Согласно имеющимся данным, воздушное судно с бортовым номером 168432 и позывным PS076 вылетело в воскресенье с военной базы Сигонелла на Сицилии.

Первоначально самолет совершил полет в международном воздушном пространстве к югу от Одессы и западу от Евпатории, затем сделал несколько кругов в зоне к западу от Севастополя, после чего пролетел по направлению к Новороссийску и вернулся обратно.