ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости. Сотрудник, отправивший ложное предупреждение о ракетной атаке на Гавайи, уволен, сообщили на пресс-конференции власти штата.

Ложное предупреждение о ракетной атаке с пометкой "это не учения" было разослано на мобильные телефоны граждан 13 января около 8 утра по местному времени и вызвало панику во всем штате на протяжении примерно 40 минут.

Верн Мияги, глава управления Гавайев по чрезвычайным происшествиям, сообщил, что сам он также уходит в отставку. По его словам, сотрудник, который вызвал панику, "чувствует себя ужасно" из-за произошедшего. "Это была его ошибка, он ужасно переживает из-за этого", — сказал Мияги.

Первоначально ложное предупреждение было названо результатом технической накладки. Однако во вторник Федеральная комиссия по коммуникациям (FCC) заявила, что на самом деле речь идет об ошибке оператора.

Уволенный сотрудник, имя которого не было названо, распространил заявление, в котором сообщил, как именно произошла ошибка. По его словам, 13 января он услышал предупреждение, которое заканчивалось словами: "Это не учения!", и отправил предупреждение. Однако он не слышал начала сообщения, где трижды говорилось: "Учения".

FCC также пришла к выводу, что на Гавайях проводилось слишком много подобных учений без предупреждения, а программное обеспечение, рассылающее предупреждения, не имело тренировочного режима. Кроме того, послав предупреждение, власти штата оказались неспособны быстро его дезавуировать, что значительно усугубило ситуацию.

Член совета управляющих FCC Майк О'Райли заявил, что был поражен, узнав, что никто не пострадал при панике. "Это могло стать катастрофой", — заявил он.