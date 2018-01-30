США работали с другими странами для реализации закона CAATSA по России

ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. США работали со странами по всему миру для реализации санкционного закона CAATSA против РФ и достигли "реального успеха", предотвратив сделки других стран с оборонным сектором РФ на "несколько миллиардов долларов", заявил на брифинге журналистам высокопоставленный представитель госдепа США.

По словам американского дипломата, США "потратили значительную часть времени и энергии, проводя диалог с партнерами, союзниками, с частным сектором и со странами по всему миру, объясняя, что значит раздел 231 и связанные с ним санкции".

Он сообщил, что Вашингтон объяснил странам возможные последствия взаимодействия стран с оборонными предприятиями РФ, находящимися под санкциями, и "подталкивали их к тому, чтобы остановить возможные сделки".

"Мы делали это за пределами США и здесь, в Вашингтоне, эти усилия предпринимались по всему миру. Мы проинформировали об этих усилиях конгресс в закрытой сессии. Наши дискуссии чувствительные, и мы не говорим о них публично, но мы провели брифинг для конгресса вчера, поскольку важно предоставлять им обновленные сведения. Я могу сказать публично, что результаты нашего диалога по всему миру заключаются в том, что мы смогли предотвратить возможные сделки, которые равняются нескольким миллиардам долларов. И это реальный успех, это реальные деньг и это реальный доход, который не идет Кремлю и России", — сообщил высокопоставленный дипломат.

Президент США Дональд Трамп 2 августа 2017 года подписал закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) против России, Ирана и КНДР.

Документ, в частности, предусматривал, что к 1 октября администрация США должна предоставить перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, за "значительные" транзакции с которыми могут быть введены санкции. Выполнение этого закона началось с 29 января 2018 года.

Согласно разделу 231 CAATSA, "другим государствам запрещается проводить значительные транзакции с оборонным и разведывательным сектором РФ".