Госдеп назвал конечную цель антироссийских санкций

ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Конечная цель санкций США — остановить получение доходов властями России из-за "их враждебной деятельности", заявил на брифинге журналистам высокопоставленный представитель госдепа.

"Конечная цель — остановить важный доход, поступающий российскому правительству", — сказал дипломат.

По его словам, таким образом США хотят "напомнить о затратах и враждебной деятельности (России), особенно в том, что касается Украины".

Минфин США ранее опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство России и крупные российские предприниматели — всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", принятом в Соединенных Штатах летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но допускает введение таких мер в будущем.

Министр финансов США Стивен Мнучин пообещал ввести новые санкции против России на основе "кремлевского доклада". По его словам, санкции станут следствием закрытой части документа, в которой более сотни страниц.

Президент России Владимир Путин назвал доклад "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США в целом, но отметил, что Москва не заинтересована в сворачивании отношений с Вашингтоном и пока воздержится от ответных шагов.

Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.