США не говорят, кто отказался от оборонных сделок с РФ из-за угрозы санкций

ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. США не говорят, какие именно страны и компании отказались от оборонных сделок с РФ из-за угрозы санкций, заявил журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.

"(В России) знают, какие сделки были отвергнуты, так что это имеет запланированные последствия", — сказал представитель госдепартамента.

"Я не могу вдаваться в детали, с какими странами мы общались, и о примерных данных. Эти обсуждения носят чувствительный характер", — сказал он. Представитель госдепа также отказался говорить о точных объемах упущенных, по его утверждению, сделок.

США в октябре опубликовали список оборонных компаний и учреждений РФ, за сотрудничество с которыми они могут накладывать вторичные санкции на компании из третьих стран. Госдеп утверждал, что российская "оборонка" не досчиталась миллиардных контрактов из-за политики США.