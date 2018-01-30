Американский актер Марк Саллинг покончил с собой

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В Лос-Анжелесе обнаружено тело американского актера и музыканта Марка Саллинга, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Ранее днем родственники актера заявили о том, что он пропал. Через несколько часов тело Саллинга нашли около бейсбольного поля. Как сообщили следователи, все обстоятельства смерти указывают на самоубийство.

Ранее актер признал себя виновным в хранении детской порнографии. У него нашли более 50 тысяч изображений с детским порно на компьютере и других накопителях. Осенью Саллинг заключил соглашение со следствием, а приговор по делу должны были вынести в марте. Актеру грозило от четырех до семи лет лишения свободы.

По данным TMZ, Саллинг уже совершал попытку самоубийства в августе 2017 года. Его адвокаты отрицают эту информацию.

Самой известной работой актера стала роль Ноа Пакермана в сериале "Хор", который транслировался на телеканале Fox с 2009 по 2015 год.