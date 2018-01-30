МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Американские военные опубликовали видео с камеры самолета-разведчика ЕР-3 Aries, перехваченного в понедельник Су-27 над Черным морем. Ролик появился на YouTube-канале пресс-службы сил ВМС США в Европе и Африке.

На видеозаписи длительностью четыре секунды видно, как российский истребитель пролетает неподалеку от американского воздушного судна и покачивает крыльями, показывая свое вооружение. В описании к видео говорится, что Су-27 якобы приблизился на расстояние полутора метров и прошел прямо через полетный маршрут ЕР-3. Действия российских летчиков американские военные охарактеризовали как "небезопасные".

"Перехват продолжался примерно 2 часа 40 минут", — отмечается в подписи к видео.

Инцидент произошел в понедельник над черным морем вблизи границ России. В Госдепартаменте США назвали перехват "опасным". Представитель ведомства Хизер Науэрт обвинила российскую сторону в пренебрежении международными нормами и грубом нарушении соглашения о "предотвращении инцидентов на и над открытой водой от 1972 года".

Минобороны сообщило, что Су-27 перехватил самолет радиоэлектронной разведки ЕР-3Е Aries II ВМС США над нейтральными водами. В ведомстве опровергли информацию американской стороны о том, что сближение было "небезопасным". Экипаж российского истребителя сопровождал самолет-разведчик с соблюдением всех мер безопасности, не позволив нарушить воздушное пространство страны.