Украина испытала крылатую ракету собственного производства‍

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости. Украина провела испытание крылатой ракеты наземного базирования. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.

По его словам, ракета "способна точно поражать наземные и морские цели".

Турчинов отметил, что это полностью украинская разработка, которая осуществляется конструкторами госпредприятия "Луч" в сотрудничестве с другими государственными и частными компаниями.

Он добавил, что ведомство также поставило задачу по разработке комплексов крылатых ракет морского и воздушного базирования.

Секретарь СНБО отметил, что разработка и испытания этих ракет полностью законны. "Дальность действия наших крылатых ракет и их боевое снаряжение не противоречат подписанным Украиной международным соглашениям для такого вида оружия", — приводит его слова пресс-служба ведомства.

Член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук (РАРАН), доктор военных наук Константин Сивков усомнился в том, что речь идет о стратегических крылатых ракетах.

По его словам, Украина могла испытать ракету малого радиуса, которая "собой ничего не представляет".

Эксперт предположил, что Киев использовал противокорабельную ракету П-120, либо разработал "что-то новое, но на основе тех же противокорабельных ракет, либо на основе ракет воздух-земля, например, по типу Х-65".

"Классических крылатых ракет, подобных американским "Томагавкам" или российским "Калибрам", на Украине никогда не выпускалось — ни в советское время, ни, тем более, позже. Там не выпускалось ни надлежащих двигателей, способных держать задачи поражения дальнобойных ракет, ни систем управления. Поэтому создать ракету, подобную "Калибру", они не могли", — отметил эксперт в эфире радио Sputnik.

Это не первые подобные испытания на Украине за последнее время. В середине января компания "Радионикс" совместно с уже упомянутым конструкторским бюро (КБ) "Луч" запустила ракету с обновленного зенитно-ракетного комплекса С-125 М ("Печора"). Видео пуска разместила пресс-служба КБ в Facebook.

В пояснении к ролику говорится, что с ЗРК запустили модернизированную ракету 5В27Д-М2 с активной радиолокационной головкой самонаведения. "На начальном участке она движется по аэробаллистической траектории, такой полет ракеты существенно увеличивает дальнюю границу зоны поражения ЗРК C-125М", — отметили в КБ.

Согласно сообщению, дальность поражения ЗРК теперь составляет 40 километров, а максимальная высота целей может достигать 25 километров.

ЗРК С-125 с экспортным наименованием "Печора" разработали в 1961 году, модернизация С-125 М появилась в 1970-м. Граница зоны поражения у первых модификаций комплекса не превышала 22 километра. В России комплекс был снят с вооружения в середине 1990-х годов.

"Как модернизировать лопату"

Однако пользователи соцсетей отреагировали на сообщения об испытании новой модификации ЗРК с иронией.

"Модернизированный — покрашенный, что ли?" — спрашивает в Facebook Игорь Питерский. "На видео показано, как ракеты взлетают, это — великое достояние. А вот попадают они куда? В сарай на заднем дворе?" — написал Назарий Серкис. "Впечатляет. А она еще и летает?" — иронизирует Alex Zaishnikov.

Кадры испытаний озадачили и многих комментаторов в Twitter. "С-125 — это устаревшая одноканальная система. Это как лопату модернизировать — все равно будет лопата и в экскаватор не превратится", — уверен Денис Давыдов. "Украина успешно испытала ЗРК Печора — спустя 56 лет после СССР", — отмечается в записи в микроблоге "Овод".

Однако не все оценки были негативными. Так, пользователь Facebook предостерег от шуток на тему обновленного ЗРК. "Ребятки тут смеются, а смеется тот, кто смеется последним. Значительно увеличена боевая часть, а комплекс хорошо бьет по наземным целям, причем подальше, чем 40 километров", — написал он.