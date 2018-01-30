МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В Сети появилось видео с испытаний украинской ракеты наземного базирования. Ролик был опубликован на YouTube-канале Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

По словам главы ведомства Александра Турчинова, новая ракета "способна точно поражать наземные и морские цели". При этом она полностью соответствует подписанным Украиной международным соглашениям, регламентирующим характеристики подобных вооружений, подчеркнул он.

Разработку ракеты вело госпредприятие "Луч" в сотрудничестве с другими компаниями. Украинским конструкторам поставлена задача создать комплексы не только наземного, но и морского и воздушного базирования, заявил Турчинов.

Украина не могла создать полноценную крылатую ракету из-за того, что в стране никогда не выпускались двигатели и системы управления, сопоставимые с теми, что используются на американских "Томагавках" или российских "Калибрах", уверен член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук (РАРАН), доктор военных наук Константин Сивков. "Так или иначе, это не стратегические крылатые ракеты. Это могут быть ракеты малого радиуса действия. Можно сказать, что это заурядная ракета, которая собой ничего особенного не представляет", — заявил он в эфире радио Sputnik.